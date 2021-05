Arbeit : Heil will Deutschland zu Weiterbildungsrepublik machen

Der Arbeitsmarkt erlebt radikale Umbrüche - betriebliche Weiterbildung für Arbeitnehmer stößt an ihre Grenzen. Arbeitsminister Heil plädiert für staatlich geförderte Bildungszeiten.

Berlin | Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will Weiterbildung und Umschulungen zum zentralen Prinzip der künftigen Arbeitswelt machen. Deutschland müsse zu einer Weiterbildungsrepublik werden, sagte Heil bei der Vorstellung eines neuen Berichts von Regierungsberatern zur künftigen Arbeitswelt am Dienstag in Berlin. Staatlich geförderte Bildungsze...

