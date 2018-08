Börse in Frankfurt : Handelsstreit und US-Arbeitsmarkt bremsen Dax

Am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger nach den jüngsten Verlusten wieder zugegriffen. Allerdings verpassten neue Drohungen im amerikanisch-chinesischen Handelskonflikt und ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht der Kurserholung einen Dämpfer.

von dpa

03. August 2018, 15:37 Uhr

Zuletzt behauptete der Dax ein Plus von 0,39 Prozent auf 12.595,15 Punkte. Damit machte er zumindest einen kleinen Teil seines Wochenverlusts wieder gut, der sich aktuell auf rund 2 Prozent beläuft. Davor hatte er allerdings vier Wochen in Folge zugelegt.

Die deutschen Nebenwerte-Indizes präsentierten sich vor dem Wochenende ebenfalls freundlich: Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,46 Prozent auf 26.856,05 Punkte hoch. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann dank des Rückenwinds von der US-Technologiebörse Nasdaq sogar 1,31 Prozent auf 2922,96 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,28 Prozent auf 3478,76 Punkte zu.

Aktien der Allianz legten mit einem Plus von 0,96 Prozent überdurchschnittlich zu.

Die nur anfangs schwächelnden Aktien von S&T erreichten mit einem Kurssprung von fünfeinhalb Prozent erneut einen Rekordstand. Sie profitierten von einer überraschend kräftigen Gewinnsteigerung im abgelaufenen Quartal.

Im SDax der geringer kapitalisierten deutschen Unternehmen gehörte Index-Neuling HelloFresh mit plus 2,13 Prozent zu den Favoriten.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,28 Prozent am Vortag auf 0,23 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,20 Prozent auf 140,93 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,24 Prozent auf 161,79 Punkte. Der Euro kostete 1,1592 UD-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1617 Dollar festgesetzt.