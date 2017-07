Börsenstart Donnerstag : Handelsriese Metro hat Aufspaltung vollzogen

vergrößern 1 von 1 Foto: Rolf Vennenbernd 1 von 1

Das Amtsgericht Düsseldorf habe die Abspaltung ins Handelsregister eingetragen, teilte der Konzern mit. Die Spaltung sei damit wirksam.

Bereits am Donnerstag sollen die Aktien der beiden neuen, selbstständigen Unternehmen in Frankfurt und Luxemburg an die Börse gehen. Noch anhängige Klagen gegen die Aufteilung würden nun auf dem Rechtsweg geklärt, stünden aber der Spaltung nicht mehr entgegen, betonten die Unternehmen. «Wir sind am Ziel: Die Spaltung der Metro Group ist vollzogen», sagte Metro-Chef Olaf Koch. Die Metro-Aktionäre hatten der Aufspaltung bereits im Februar auf der Hauptversammlung mit 99,95 Prozent des anwesenden Kapitals zugestimmt.

Den Namen Metro wird es auch weiter geben. Er wird künftig von dem aus der Spaltung hervorgegangenen Lebensmittelspezialisten genutzt, zu dem neben den Metro-Großmärkten auch die Real-Supermärkte gehören. Der selbstständige Elektronikhändler, unter dessen Dach künftig die Ketten Media Markt und Saturn agieren, erhielt den Kunstnamen Ceconomy. Durch die Selbstständigkeit der Sparten erhoffen sich die Manager mehr Wachstum und mehr Börsenwert.

