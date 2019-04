Börse in Frankfurt : Handelsgespräche treiben Dax auf Jahreshoch

Der Aufschwung am deutschen Aktienmarkt hat sich zur Wochenmitte mit der Hoffnung auf eine baldige Lösung im US-chinesischen Handelsstreit fortgesetzt. Der Dax kletterte auf den höchsten Stand seit Oktober.

von dpa

03. April 2019, 14:51 Uhr

Am Mittwochnachmittag notierte der deutsche Leitindex 1,28 Prozent im Plus bei 11 905,37 Punkten. Etwas schwächer als erwartet ausgefallene Daten vom US-Arbeitsmarkt konnten dem Dax nichts anhaben.

Auch der Index der mittelgroßen Werte MDax erreichte ein Jahreshoch - am Mittag notierte er 1,2 Prozent höher bei 25 457,19 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um knapp ein Prozent vor.

Auf Unternehmensseite zeigten sich abermals Aktien von Autobauern als potenzielle Profiteure einer Einigung im Zollstreit fester. Auch die Zulieferer blieben im Aufwind. So knüpften Infineon an der Dax-Spitze mit mehr als vier Prozent Kursplus an den starken Lauf in dieser Woche an.

Das sich abzeichnende Ende der 5G-Auktion beflügelte Telekomanbieter. Die Papiere des Neueinsteigers 1&1 Drillisch waren gefragt, sie verteuerten sich um 4,6 Prozent. Papiere der Mutter United Internet stiegen noch etwas deutlicher. Aktien des Konkurrenten Telefonica Deutschland verteuerten sich um gut ein Prozent, während Deutsche Telekom lediglich moderat zulegten.

Neuerliche Übernahmefantasien beflügelten die Aktie von ProSiebenSat.1. Die in den vergangenen Monaten arg gebeutelten Papiere verteuerten sich um fast fünf Prozent.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,10 Prozent auf minus 0,07 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,13 Prozent auf 142,90 Punkten ebenfalls auf der Stelle. Der Bund-Future verlor 0,34 Prozent auf 165,33 Punkte zu.

Der Eurokurs erholt sich zuletzt auf 1,1241 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1236 (Donnerstag: 1,1235) Dollar festgesetzt.