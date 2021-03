Pandemie : Händler fordern „pragmatischeren“ Coronakurs

Viele Firmen sehen sich in der Krise unfair behandelt. Die Politik soll andere Wege gehen, fordern sie - und Angebote des Handels beibehalten.

Dortmund | In der Corona-Pandemie haben große Handelsketten vor einer Rücknahme der begrenzten, erst seit kurzem gültigen Einkaufsmöglichkeiten gewarnt. Auch der Bundesverband mittelständische Wirtschaft fordert einen Kurswechsel in der Corona-Politik. In einem gemeinsamen Schreiben von elf Einzelhändlern - darunter Tedi, Kik, Takko, Ernsting's family, Butler...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.