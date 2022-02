Wirtschaft : Habeck besucht in der kommenden Woche Nordrhein-Westfalen

Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) besucht in der kommenden Woche Nordrhein-Westfalen. Geplant sind nach Angaben des Ministeriums am kommenden Montag und Dienstag (21. und 22. Februar) unter anderem ein Treffen mit NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sowie ein Besuch der Thyssenkrupp Steel Europe AG in Duisburg und der Firma Lenord, Bauer & Co. GmbH in Gladbeck.

Themen seien die Gestaltung der Transfo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.