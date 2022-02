Mobile World Congress : Geräte-Verzahnung im Mittelpunkt bei Mobilfunk-Messe

Beim Mobile World Congress dreht sich traditionell alles um Handys - doch diesmal zeigen Samsung und Huawei neue Notebooks. Die Strategie der Hersteller, alle ihre Geräte zu verzahnen, gewinnt an Fahrt.

Apple hat es vorgemacht - jetzt setzen mehr Elektronik-Konzerne darauf, Kunden so stark es geht in komplette Produktwelten aus verschiedenen Geräten und Diensten zu locken. So stellte Samsung auf der Mobilfunk-Messe Mobile World Congress in Barcelona neue Notebooks vor - und legte einen besonderen Fokus auf ihr Zusammenspiel mit hauseigenen Smartphone...

