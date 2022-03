Appell an die Politik : Geflügelhalter warnen: Das Bio-Futter für die Bio-Hühner wird knapp

Das Bio-Futter wird knapp, Gentechnik-freies Futter ebenfalls: Die Geflügelwirtschaft fordert daher von der Politik Ausnahmen, was das Füttern von Hühner angeht.

Den Öko-Geflügelhaltern in Deutschland geht in den kommenden Monaten in Folge des Ukraine-Krieges das Bio-Futter für ihre Tiere aus. Friedrich-Otto Ripke, Präsident des Zentralverbandes der Geflügelwirtschaft, sagte unserer Redaktion: „Die Bio-Tierhalter sind als erste von den Kriegsauswirkungen betroffen. Wir werden eine echte Versorgungskrise beim Bi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.