Tarifkonflikt : GDL schlägt Verhandlungsaufforderung der Bahn aus

Der Arbeitgeber will an den Verhandlungstisch zurück, die Arbeitnehmer aber nicht. Das Angebot der Deutschen Bahn sei kein „ernsthaftes“, meint GDL-Chef Claus Weselsky. Wie geht es nun weiter?

Berlin | Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) will im derzeitigen Tarifstreit mit der Deutschen Bahn vorerst nicht an den Verhandlungstisch zurückkehren. Eine entsprechende Aufforderung des Konzerns, die dieser mit einem konkretisierten Angebot verbunden hatte, wies die Gewerkschaft am Dienstag zurück. „Es handelt sich weder um ein ernsthafte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.