Börse in Frankfurt : Freundliche Stimmung bringt Dax voran

Nach einem zähen Auftakt hat sich eine freundliche Stimmung am deutschen Aktienmarkt breit gemacht.

von dpa

27. August 2019, 15:11 Uhr

Der Dax baute die Gewinne vom Wochenbeginn am frühen Nachmittag um 0,78 Prozent auf 11.748,92 Punkte aus. Am Vortag hatten Signale der Entspannung im Handelskrieg zwischen den USA und China die Anleger wieder ein wenig hoffnungsvoller gestimmt, dieser vorsichtige Optimismus setzte sich am Dienstag fort.

Für den MDax der mittelgroßen Börsentitel ging es um 0,65 Prozent auf 25.163,34 Zähler nach oben. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone legte um 0,62 Prozent zu.

Auf Unternehmensseite blieb die Nachrichtenlage am hiesigen Markt ruhig. Im Dax verteuerten sich Eon um mehr als zwei Prozent - die Papiere profitierten von einer Kaufempfehlung der britischen Investmentbank Barclays.

Analyst Peter Crampton argumentiert, dass die Eon-Papiere im Vergleich zum aktuellen Anlegerliebling RWE zu Unrecht links liegen gelassen würden.

Aktien der Deutschen Börse büßten am Dax-Ende 1,4 Prozent ein. Bei der Tochter Clearstream hat es am Dienstag eine Razzia gegeben. Ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft sagte, dies sei «im Rahmen des Verfahrenskomplexes um die Cum-Ex-Geschäfte» geschehen. Bei Cum-Ex-Deals geht es um Aktiengeschäfte im Zusammenhang mit Dividendenzahlungen, bei denen möglicherweise Steuern hinterzogen werden.

Immobilienwerte erholten sich von ihren Vortagesverlusten. Die Branche hatte zum Wochenstart unter den Planspielen in Berlin zum Mietendeckel gelitten. Vonovia rückten im Dax um zwei Prozent vor, Deutsche Wohnen legten im MDax um ein Prozent zu und für Adler Real Estate ging es im SDax sogar um fast fünf Prozent nach oben.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,66 Prozent am Vortag auf minus 0,67 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,06 Prozent auf 147,00 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,07 Prozent auf 178,56 Punkte zu. Der Euro kostete zuletzt 1,1105 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1116 Dollar festgesetzt.