Wirtschaft : Feuchte Böden bremsen Bauern in MV noch aus

Der bislang milde Winter hat die Bauern in Mecklenburg-Vorpommern vor Frostschäden in den Winterkulturen bewahrt. Die ergiebigen Niederschläge der vergangenen Wochen schüren zudem die Hoffnung auf eine gute Entwicklung der Vegetation nach der Winterruhe. Doch müssen sich die Landwirte mit dem Düngen und dem Ausbringen neuer Saaten noch gedulden. Durch die aufgeweichten Böden würden sich die ersten Frühjahrsarbeiten verzögern, sagte eine Sprecherin des Landesbauernverbandes am Donnerstag. Sobald die Felder abgetrocknet seien, werde mit der Düngung begonnen, um die Wintersaaten mit Nährstoffen zu versorgen. Ende Februar/Anfang März werde dann das Sommergetreide gedrillt.

Laut Bauernverband beträgt die Ackerfläche in Mecklenburg-Vorpommern etwa 1,1 Millionen Hektar. Mehr als die Hälfte davon ist bereits mit Winterweizen, Wintergerste oder Winterraps bestellt....

