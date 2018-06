Supermärkte in MV : Farbenwechsel im Verkaufsregal

Rewe schließt in MV Umbau der Sky-Märkte ab. Mehr regionale Lieferanten

von Torsten Roth

09. Juni 2018, 05:00 Uhr

Rotes statt blaues Handelslogo: Die Kölner-Rewe-Gruppe schließt in Mecklenburg-Vorpommern die im vergangenen Jahr begonnene Umfirmierung der Sky-Märkte weitgehend ab. Kommende Woche solle der letzte Sky-Markt nach entsprechendem Umbau neu eröffnet werden, teilte die Supermärkte Nord Vertriebs GmbH mit. Mit dem Flaggenwechsel verdoppelt Rewe seine Präsenz in MV. Damit will die Handelskette weiter zum Marktführer Edeka aufschließen, der nach eigenen Angaben 165 Märkte in Mecklenburg-Vorpommern beliefert.

Der Flaggenwechsel in den ehemaligen Coop-Filialen war bereits bei der Beteiligung von Rewe 2016 an der zusammen mit der Coop EG Kiel geführten Supermärkte Nord Vertriebs GmbH & Co. KG vereinbart worden, sollte jedoch erst später erfolgen. Die Handelsfirma beschäftigt nach eigenen Angaben 9000 Mitarbeiter in 150 Märkten in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg sowie in Teilen Niedersachsens und Brandenburgs. Mit der Neuordnung will Rewe Kosten sparen und Marketingvorteile nutzen.

Rationalisierung am Verkaufstresen: Das hatte bei bisherigen regionalen Sky-Lieferanten für die Marke „Unser Norden“ für Bedenken gesorgt, aus den regionalen Lieferlisten zu fliegen. Rewe wies entsprechende Befürchtungen zurück. In den Märkten werde seit Jahren von Erzeugern aus der Region eine „Vielzahl regionaler Produkte“ angeboten. Säfte, Fleisch, Milch, Gemüse, Obst: Rund 450 verschiedene Regionalprodukte seien im Sortiment – unter einer regionalen Eigenmarke. Zudem nehme das Angebot lokaler Lebensmittel stetig zu, erklärte eine Unternehmenssprecherin. Eisbergsalat und Brokkoli vom Gemüseanbauer Behr aus Gresse im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Honig von Honigprinz aus Rostock: Auch der Gadebuscher Fleisch- und Wurstproduzent Puttkammer gehört dazu. Bisher Lieferant für die Sky-Marke „Unser Norden“ würden inzwischen die Rewe-Märkte in ganz MV versorgt, erklärte Vertriebschef Marcel Puttkammer. Während in der Branche zähe Lieferantengespräche die Regel seien und kräftig für eine Aufnahme in die Lieferantenliste geworben werden müsse, sei Rewe selbst auf den Gadebuscher Wurstproduzenten zugekommen und habe unbefristete Lieferverträge angeboten. Das bringt Arbeit nach MV: Mehr Umsatz, bessere Auslastungen der Maschinen, meinte Puttkammer. Auch seien zusätzliche Einstellungen nicht ausgeschlossen.

Insgesamt verkauft Rewe in seinen Märkten mehr als 1000 Produkte lokaler Erzeuger. Genauere Angaben über Lieferanten aus MV blieb Rewe schuldig.