Börse in Frankfurt : Expansive US-Geldpolitik treibt Dax auf Rekord

Die weiter sehr lockere Geldpolitik der US-Notenbank Fed hat dem Dax zu weiteren Höchstständen verholfen.

Frankfurt/Main | In der Spitze stieg der deutsche Leitindex bis auf 14.780 Zähler, am Nachmittag gewann er noch 0,84 Prozent auf 14.718,83 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte nur noch um 0,22 Prozent auf 31.938,57 Punkte zu. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schmolz das Plus auf 0,1 Prozent zusammen. Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend die Pr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.