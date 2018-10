Nach Appell von Weltklimarat : EU-Minister bekennen sich zu verstärktem Klimaschutz

Die bisherigen Zusagen im Kampf gegen die globale Erwärmung reichen nicht aus - darin sind sich Wissenschaftler einig. Die EU setzt nun zumindest ein Signal, dass sie die Dringlichkeit erkannt hat.

von dpa

09. Oktober 2018, 17:35 Uhr

Nach dem dringenden Appell des Weltklimarats im Kampf gegen die globale Erwärmung hat die Europäische Union verstärkte Anstrengungen in Aussicht gestellt. Die EU-Umweltminister einigten sich in Luxemburg, die Klimaziele der Gemeinschaft bis 2020 möglicherweise zu erhöhen.

Mit dieser Position geht die EU in die nächste Weltklimakonferenz im polnischen Kattowitz im Dezember. Im Pariser Klimaabkommen hatte die Weltgemeinschaft 2015 eine Obergrenze von deutlich unter zwei Grad Erwärmung im Vergleich zur vorindustriellen Zeit beschlossen, möglichst sogar nur 1,5 Grad. Der Weltklimarat IPCC hatte am Montag erklärt, das 1,5-Grad-Ziel sei noch erreichbar, doch sei dafür rasches und drastisches Handeln nötig.

Die meisten Wissenschaftler erwarten nach jetzigem Stand eher eine Erwärmung um 3 bis 4 Grad und katastrophale Folgen. Im Pariser Abkommen ist deshalb bereits vorgesehen, dass die Vertragspartner 2020 ihre nationalen Ziele überprüfen und nötigenfalls anpassen.

Die EU-Staaten erklärten am Dienstag, sie seien tief besorgt über den den jüngsten IPCC-Bericht. «In diesem Kontext ist es von äußerster Dringlichkeit, die globale Antwort auf die Bedrohung durch den Klimawandel zu stärken», hießt es im Beschluss der Umweltminister. Die österreichische Ressortchefin Elisabeth Köstinger, die das Treffen leitete, sprach von einem starken politischen Signal. «Heute haben wir nochmals unterstrichen, dass die EU weiter das globale Handeln beim Klimaschutz anführt», erklärte sie.

Allerdings fanden die Minister zur möglichen Erhöhung der offiziellen EU-Klimaziele nur eine weiche Formulierung. Man werde die eigenen Klimaziele «bis 2020 melden oder aktualisieren und dabei die benötigten und umgesetzten gemeinsamen Anstrengungen aller Vertragspartner zur Erreichung der Ziele des Pariser Abkommens berücksichtigen», heißt es in dem Beschluss.

Die EU hat bisher international zugesagt, bis 2030 mindestens 40 Prozent weniger Treibhausgase in die Luft zu blasen als 1990. EU-Klimakommissar Miguel Arias Canete hatte im Sommer vorgeschlagen, schon jetzt eine Zielmarke von 45 Prozent in Aussicht zu stellen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte dies aber abgelehnt.

In Luxemburg zeigte sich Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) offener. Die Klimaschutzverbände des Climate Action Network lobten, dass Deutschland und 14 weitere EU-Länder sich klar für eine Erhöhung der EU-Klimaziele ausgesprochen hätten, um die globale Erwärmung bei 1,5 Grad zu stoppen. Die anderen EU-Staaten hätten dies nicht mitgetragen, erklärte CAN in Brüssel. Für den Beschluss der Minister war Einstimmigkeit nötig.

Die Umweltminister stritten in Luxemburg auch über die künftigen Klimaschutzvorgaben für Autos. Mehrere EU-Staaten bauten Druck auf Deutschland auf, strenge Kohlendioxid-Grenzwerte für 2030 zu akzeptieren und den Weg für einen raschen umstieg auf umweltfreundlichere Antriebe frei zu machen. Umweltministerin Schulze bremste im Namen der Bundesregierung - obwohl sie nach eigenen Worten ebenfalls ehrgeizige Ziele für richtig hält.