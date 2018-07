USA vs. China : Eskalation im Handelsstreit

USA erheben Strafzölle gegen chinesische Waren. Peking verhängt als Reaktion ebenfalls Abgaben

von John Dyer

06. Juli 2018, 20:30 Uhr

Boston/Peking/ Frankfurt | Der Handelskrieg zwischen den USA und China hat begonnen. Um Mitternacht in der Nacht zu heute hat die US-Regierung Zölle in Höhe von 25 Prozent auf chinesische Produkte wie Autos, Computer-Festplatten und andere Waren im Wert von 34 Milliarden Dollar (29 Milliarden Euro) eingeführt.

Peking betont, dass es im Handelskrieg nicht den ersten Schuss abgefeuert hat, aber auf die Aggression von US-Präsident Donald Trump reagieren müsse. Daher hat China seinerseits Zölle auf nicht genannte amerikanische Produkte mit demselben Wert erhoben. US-Präsident Donald Trump drohte China sogar noch mit zusätzlichen Strafzöllen, die auf alle seine Importe in die USA im Wert von mehr als 500 Milliarden US-Dollar ausgedehnt werden könnten. Im Vorfeld hatte die chinesische Regierung geäußert, dass Autos, Schweinefleisch und Sojabohnen zu diesen Waren gehören würden.

Amerikanische Sojabauern bereiten sich nun auf einen wirtschaftlichen Albtraum vor, da ihre bisher größten Kunden wahrscheinlich zu argentinischen und brasilianischen Sojabohnenproduzenten wechseln werden. Sie wurden eindeutig ins Visier genommen, weil die US-Bundesstaaten, in denen sie mehrheitlich ansässig sind, entscheidend für den Sieg von Trump bei den Präsidentschaftswahlen 2016 waren.

„Es ist unerlässlich, dass wir den robusten Markt beibehalten, den wir seit Jahrzehnten mit China aufgebaut haben“, sagt der Präsident der American Soybean Association, John Heisdorffer, ein Sojabauer aus Iowa. Er fügt hinzu, dass chinesische Käufer im vergangenen Jahr fast ein Drittel aller amerikanischen Sojabohnen importiert haben. „Sie haben eine große Futtermittelindustrie, die auf Sojabohnen angewiesen ist“, sagt Heisdorffer. „Sie sind ein wichtiger Handelspartner, und wir müssen weiterhin Geschäfte mit China machen, ohne die Belastung durch diese Zölle.“

Dabei sind die neuen Zölle nur der Anfang. Trump sagte am Donnerstag, dass er bald weitere Zölle auf chinesische Waren mit einem Umfang von 16 Milliarden Dollar einführen wolle. Seine Regierung bereite Zölle vor, die schließlich zu einem Gesamtwert der betroffenen chinesischen Waren von 500 Milliarden Dollar führen würden. Diese zusätzlichen Zölle könnten bis zum Herbst verhängt werden. Insgesamt hat Trump in diesem Jahr Importzölle auf Waren im Wert von 165 Milliarden Dollar verhängt. Davon sind neben China auch Europa, Kanada, Mexiko und andere Länder betroffen, sagt der Analyst Chad Bown vom Peterson Institute for International Economics dem „Wall Street Journal“.

Als größte Volkswirtschaft der Welt hatten die USA im vergangenen Jahr ein Handelsdefizit von 375,2 Milliarden Dollar mit China, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Er dürfte mindestens bis November andauern, wenn in den USA Kongresswahlen anstehen. Es ist möglich, dass die Demokraten dann entweder die Kontrolle über den Senat oder das Repräsentantenhaus gewinnen. Es gilt jedoch als unwahrscheinlich, dass sie in beiden Kammern eine Zweidrittelmehrheit erringen, durch welche sie Gesetze verabschieden und das Präsidentenveto überstimmen könnten. Viele Demokraten würden vermutlich auch die kriegerische Haltung von Trump teilen.

Der Dax unterdessen hat sich gestern von den US-Strafzöllen auf chinesische Importe und Pekings Vergeltungsmaßnahmen kaum beeindrucken lassen. Nach dem starken Vortag kam der deutsche Leitindex kaum mehr vom Fleck: Am frühen Nachmittag notierte er 0,09 Prozent im Minus bei 12 450,50 Punkten. Dank der deutlichen Gewinne der vergangenen Tage steuerte der Dax aber auf ein Wochenplus von rund 1,2 Prozent zu.