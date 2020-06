Börse in Frankfurt : Erholungsrally pausiert: EZB-Hilfen stützen Dax nur kurz

Nach der jüngsten Rally am Aktienmarkt haben die Anleger am Donnerstag ein Pause eingelegt. Selbst die unerwartet hohe neue Schützenhilfe der Europäischen Zentralbank (EZB) konnte die Kauflaune der Investoren nur kurzzeitig beleben.

von dpa

04. Juni 2020, 15:45 Uhr

Der zuvor bereits unter Ermüdungserscheinungen leidende Dax fiel nach einem kurzen Ausflug in die Gewinnzone bis auf ein Tageshoch bei 12 558 Punkten wieder deutlich zurück. Zuletzt lag der Leitindex mit 0,67 Prozent im Minus bei 12.403,17 Punkten. Zuvor hatte bereits das Konjunkturpaket der Bundesregierung dem Markt keine positiven Impulse mehr geben können.

Der MDax verlor zuletzt mit 0,19 Prozent auf 26.625,48 Zähler etwas weniger als der Dax. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx gab gut ein halbes Prozent nach.

Auf Unternehmensseite brachten die neuen EZB-Hilfen auch die Kurse der Banken nur kurz in Fahrt. HeidelbergCement schafften es am Tag der Hauptversammlung bis zum Mittag mit einem Plus von dreieinhalb Prozent an die Dax-Spitze. Adidas gab positive Signale zum China-Geschäft. Die Papiere profitierten von diesen Aussagen mit knapp einem Prozent Plus.

Am anderen Index-Ende belastete die Enttäuschung über das geplanten Konjunkturprogramm der Bundesregierung die zuletzt stark gelaufene Autobranche.

Lufthansa zollten ihrem starken Vortag Tribut und rutschten auch angesichts gemischt ausfallender Analystenkommentare um zwei Prozent ab. Börsianer bereiten sich auf ein Ausscheiden der Airline aus dem Dax vor. Im MDax gehörten die Papiere des Dax-Aspiranten Deutsche Wohnen mit knapp eineinhalb Prozent zu den Bestläufern.

Auch der Euro war nach dem EZB-Entscheid nur kurz angesprungen, zuletzt gab die europäische Einheitswährung wieder leicht nach. Sie wurde wurde am Nachmittag mit 1,1230 US-Dollar gehandelt. Am Vortag war der Euro noch bis auf 1,1257 Dollar gestiegen, was den höchsten Stand seit Mitte März bedeutete. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1194 (Dienstag: 1,1174) Dollar festgesetzt.

Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag im Kurs tendenziell gefallen. Der Rentenindex Rex gab um 0,19 Prozent auf 144,14 Punkte nach, die Umlaufrendite jedoch stieg im Gegenzug von minus 0,37 am Vortag auf minus 0,35 Prozent. Der Bund-Future lag mit 0,06 Prozent im Minus bei 170,90 Punkten.