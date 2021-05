Luftfahrt : Erholung im Luftverkehr - Buchungszahlen steigen

Mit dem Rückgang der Infektionszahlen erholt sich allmählich auch der Luftverkehr. Für den Sommer rechnet die Branche wieder mit deutlich mehr Flügen.

Berlin | Am Himmel wird es wieder voller: Die Nachfrage nach Flugreisen steigt, die Luftfahrtgesellschaften weiten ihre Kapazitäten aus. „Wir sehen, dass mit dem Rückgang der Infektionszahlen in Europa und dem Fortschritt der nationalen Impfkampagnen etwas Hoffnung in der Branche zurückkommt“, sagte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehr...

