Börse in Frankfurt : Dow-Rekord und Quartalszahlen treiben Dax an

Die jüngste US-Börsenrally hat Anlegern am deutschen Aktienmarkt neuen Mut beschert.

Frankfurt/Main | Darüber hinaus bestärkten am Freitag auch Wirtschafts- und Stimmungsdaten aus Deutschland sowie starke Unternehmensberichte. So legte die Industrieproduktion im März deutlicher zu als erwartet, und auch die Zuversicht in der Branche stieg laut dem Ifo-Institut weiter. Außerdem blieb die deutsche Exportwirtschaft auf Erholungskurs. Der Dax legte ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.