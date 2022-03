Statistisches Bundesamt : Deutschlands Einzelhändler erholen sich im Januar

Aufatmen bei den Einzelhändlern in Deutschland: Zu Beginn des neuen Jahres konnten sie einen Umsatzplus verbuchen. Damit konnten sie sich vom Umsatzrückgang zum Jahresende 2021 erholen.

Das Jahr 2022 hat für Deutschlands Einzelhändler mit einem Umsatzplus begonnen. Im Januar setzten die Händler sowohl preisbereinigt (plus 2,0 Prozent) als auch nominal (plus 3,0 Prozent) mehr um als im Dezember, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Damit konnte sich der Einzelhandel vom Umsatzrückgang zum Jahresende 2021 erholen, obw...

