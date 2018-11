Börse in Frankfurt : Deutscher Aktienmarkt schüttelt schwachen Wochenauftakt ab

Der deutsche Aktienmarkt hat sich von seinem schwachen Wochenauftakt erholt. Ein Schlussspurt brachte den Dax gegen Handelsende mit 11.495,69 Punkten bis fast an die Marke von 11.500 Zählern heran.

von dpa

13. November 2018, 18:32 Uhr

Ins Ziel ging der deutsche Leitindex mit einem Aufschlag von 1,30 Prozent auf 11.472,22 Punkte, nachdem er am Vortag noch um rund 1,8 Prozent auf den niedrigsten Stand seit Ende Oktober gefallen war. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 1,07 Prozent auf 24.096,94 Punkte.

Händlern zufolge sorgte die gestiegene Hoffnung auf eine Brexit-Einigung noch einmal für kräftigen Schub. Die Unterhändler Großbritanniens und der EU haben sich britischen und irischen Medienberichten zufolge auf den Text eines Austrittsabkommens geeinigt. Das berichteten unter anderen die BBC und der irische Sender RTE unter Berufung auf Verhandlungskreise.

In den USA verbuchte die Technologiebörse Nasdaq nach ihren herben Vortagesverlusten ebenfalls wieder Kursgewinne. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial stand zum Handelsschluss in Europa mit 0,3 Prozent nur moderat höher.

Im Blick behielten Börsianer zudem den italienischen Haushalt. Um Mitternacht sollte die Frist für die Überarbeitung des Etatentwurfs auslaufen. Die EU-Kommission hatte den Entwurf aus Rom zurückgewiesen, weil Italiens Schuldenpläne gegen die Stabilitätskriterien der Eurozone verstoßen.

Unter den Einzelwerten am deutschen Markt standen die Aktien des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer nach der Vorlage von Quartalszahlen im Fokus. Mit einem Abschlag von 2,87 Prozent waren die Papiere am Ende des Tages der schwächste Wert im Dax. Zuwächse im Pharmageschäft sowie bei Mais- und Sojasaat gaben zwar Rückenwind, dem gegenüber standen aber Belastungen durch ungünstige Wechselkurs-Entwicklungen. Das Augenmerk der Investoren bleibt vor allem auf die Risiken durch die Klagen in den USA in Bezug auf den Unkrautvernichter Glyphosat gerichtet.

An der Dax-Spitze erholten sich die Anteile des Chipherstellers Infineon mit plus 4,15 Prozent von ihrem Kurseinbruch am Vortag.

Die Kennziffern der Aareal Bank kamen bei den Anlegern nicht gut an. Die Aktien fielen als größter MDax-Verlierer um 4,95 Prozent. Die Bank hatte mitgeteilt, dass die Prognose für den Zinsüberschuss nur schwer zu erreichen sein werde.

Die Leitindizes in Europa zeigten sich von ihrer freundlichen Seite. Für den EuroStoxx 50 ging es um 0,96 Prozent auf 3224,82 Zähler nach oben. Kursgewinne in ähnlicher Größenordnung gab es auch in Paris. London beendete den Tag hingegen nahezu unverändert.

Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei 0,23 Prozent. Auch der Rentenindex Rex blieb stabil bei 141,05 Punkten. Der Bund-Future sank um 0,13 Prozent auf 160,04 Zähler. Der Euro-Kurs stieg und lag zuletzt bei 1,1285 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte am Nachmittag den Referenzkurs auf 1,1261 (Montag: 1,1265) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8880 (0,8877) Euro gekostet.