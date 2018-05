Mit einem neuen Chef will die Deutsche Bank das Ruder herumreißen - wieder einmal.

von dpa

24. Mai 2018, 07:30 Uhr

Die Deutsche Bank plant den Abbau tausender Stellen. Die Zahl von derzeit mehr als 97.000 soll auf deutlich unter 90.000 sinken. Das kündigte das Institut am Donnerstag kurz vor dem Beginn der Hauptversammlung in Frankfurt an.