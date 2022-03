Statistik : Deutliches Auftragsplus im Baugewerbe

Die größeren Betriebe im schleswig-holsteinischen Bauhauptgewerbe haben im vergangenen Jahr Aufträge im Wert von rund 2,7 Milliarden Euro angenommen. Dies bedeutet ein Plus zum Vorjahr um knapp zehn Prozent, wie das Statistikamt Nord am Dienstag mitteilte. Mit einem Zuwachs von 17,7 Prozent auf 948 Millionen Euro war das zweite Jahr in Folge der Anstieg im Wohnungsbau am stärksten. Im Straßenbau gab es eine Zunahme um 10,3 Prozent auf 319 Millionen Euro.

Der baugewerbliche Umsatz lag 2021 mit knapp 3,0 Milliarden Euro um 2,4 Prozent unter dem des Vorjahres. Die Statistik erfasst 391 Unternehmen im Bauhauptgewerbe mit jeweils mindestens 20 Beschäftigten....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.