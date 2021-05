Bundesnetzagentur : Deutlich mehr Beschwerden über unerlaubte Werbeanrufe

Werbeanrufe sind nur erlaubt, wenn der Angerufene zuvor zugestimmt hat. Gegen diese Richtlinie gibt es vermehrt Vorstöße, so die Bundesnetzangentur.

Bonn | Ob Energieverträge oder Finanzprodukte: Der Ärger über unerlaubte Telefonwerbung ist deutlich größer als zuvor. Die Zahl der Beschwerden über unerlaubte Werbeanrufe lag in den ersten vier Monaten dieses Jahres bei rund 30 000 und damit um 12 000 höher als im Vorjahreszeitraum, wie die Bundesnetzagentur am Mittwoch in Bonn mitteilte. Werbeanrufe sin...

