Börse in Frankfurt : Dax zeigt sich vor EZB-Sitzung von der starken Seite

von dpa

erstellt am 06.Sep.2017 | 17:55 Uhr

Nach zwei Tagen ohne stärkere Bewegungen des Dax legte dieser zur Wochenmitte um 0,75 Prozent auf 12 214,54 Punkte zu auf den höchsten Schlusskurs seit zwei Wochen. Positive Signale gab es am Nachmittag von der US-Wirtschaft: Eine Stimmungsumfrage in Unternehmen des Dienstleistungsgewerbes war besser ausgefallen als im Vormonat.

Der Volkswirt Ralf Umlauf von der Helaba Bank sprach mit Blick auf die Daten von einer «anhaltend robusten Wachstumsdynamik» in den USA. Auch der Ökonom Tobias Basse von der NordLB nannte die Umfrage «zweifellos eine erfreuliche Nachricht für die nordamerikanische Wirtschaft». Am Abend könnte der auch Beige Book genannte Konjunkturbericht der US-Notenbank den nächsten Impuls für den deutschen Aktienhandel am Donnerstag geben.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab dagegen mit minus 0,02 Prozent auf 24 694,62 Punkte minimal nach. Der TecDax gewann dagegen 0,26 Prozent auf 2314,02 Zähler. Der Technologiewerte-Index verpasste im Handelsverlauf ein neues 16-Jahreshoch nur denkbar knapp.