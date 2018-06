Börse in Frankfurt : Dax wieder unter 13.000 Punkten

Der Dax ist zum Wochenstart wieder unter die Marke von 13 000 Punkten gerutscht. Mit einem Abschlag von 0,57 Prozent auf 12.935,97 Punkten knüpfte der deutsche Leitindex in der ersten Handelsstunde an seine Freitagsschwäche an.

von dpa

18. Juni 2018, 10:07 Uhr

Neben dem Handelskonflikt verfolgten die Anleger die politische Lage in Deutschland sehr genau, kommentierte Analyst Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader.

Zwar drohe der Asylstreit nicht zu einer Regierungskrise zu werden, aber größere politische Unsicherheiten in Deutschland wären dennoch Gift für die Aktienmärkte.

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Montag um 0,71 Prozent runter auf 26.759,50 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax gab um 0,48 Prozent auf 2849,94 Zähler nach. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone verlor 0,46 Prozent auf 3488,74 Punkte.

In den Nebenwerte-Indizes der Deutschen Börse werden zum Wochenbeginn zahlreiche Veränderungen in der Zusammensetzung wirksam. In den MDax rückten Delivery Hero, Scout24 und Puma SE auf. Siemens Healthineers sind ab sofort Mitglied im TecDax. Neu im SDax sind Alstria Office, Aumann, DWS, Hello Fresh und Krones.

Mit einem Plus von fast 5 Prozent eroberten die Evotec-Anteile die TecDax-Spitze. Das Biotech-Unternehmen und der französische Pharmahersteller Sanofi bringen ihr geplantes Gemeinschaftsunternehmen an den Start. Zudem erhält Evotec - wie bereits bekannt - eine Vorabzahlung in Höhe von 60 Millionen Euro.

Für die Papiere des Windturbinenhersteller Nordex ging es um 1,7 Prozent hoch. Die Hamburger sollen 31 Turbinen mit einer Leistung von insgesamt 95 Megawatt nach Spanien liefern.

Im MDax gewannen die Aktien der Aareal Bank nach einer Kaufempfehlung der Citigroup 0,8 Prozent. Im Dax rückten die Papiere der Deutschen Bank und der Commerzbank als beste Werte um 1,7 beziehungsweise 1,1 Prozent vor. Am Dax-Ende sackten Adidas um 1,8 Prozent ab. Händler verwiesen auf die WM-Auftaktniederlage der deutschen Fußball-Nationalmannschaft als Belastung.