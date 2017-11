Börse in Frankfurt : Dax wieder über 13 000 Punkte

vergrößern 1 von 1 Foto: Arne Dedert 1 von 1

Am Nachmittag stieg der deutsche Leitindex um 0,53 Prozent auf 13 044,96 Punkte. Seit seinem in der vergangenen Woche erreichten Rekordhoch bei 13 525 Punkten hatte der Dax bis Mittwoch in der Spitze fast 700 Punkte eingebüßt.

Der MDax rückte um 0,88 Prozent auf 26 390,90 Zähler vor und der TecDax stieg um 1,20 Prozent auf 2487,64 Punkte. Die Gemeinschaftswährung der Eurozone wurde zugleich mit 1,1777 Dollar gehandelt und lag damit deutlich unter dem von der EZB am Vortag festgelegten Referenzkurs von 1,1840 Dollar.

Unter den Einzelwerten legten die Aktien der Deutschen Bank um weitere 2,47 Prozent zu, nachdem sie tags zuvor bereits knapp 2 Prozent gewonnen hatten. Die Papiere der Commerzbank stiegen um weitere 2,06 Prozent.

Der US-Finanzinvestor Cerberus ist keine vier Monate nach dem Einstieg bei der Commerzbank auch beim Branchenkollegen eingestiegen und hatte sich einen Anteil von 3,00 Prozent gesichert. Es wird nun darüber spekuliert, dass Cerberus auf ein Zusammengehen der beiden deutschen Geldhäuser drängen könnte.

Im MDax standen insbesondere die Aktien der Deutschen Euroshop im Fokus. Sie knüpften nach der Vorlage der Geschäftszahlen an ihre Vortageserholung an und stiegen um 3,58 Prozent. Dagegen brachen die Papiere des Hamburger Hafenbetreibers HHLA nach einer negativen Studie von Kepler Cheuvreux um fast 14 Prozent ein und zogen auch die der Reederei Hapag-Lloyd um 7 Prozent nach unten.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,19 Prozent am Vortag auf 0,21 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,14 Prozent auf 141,40 Punkte. Der Bund Future sank um 0,11 Prozent auf 162,62 Zähler.