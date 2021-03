Börse in Frankfurt : Dax wieder nah am Rekordhoch

Rekorde von der Wall Street sowie positive Konjunkturdaten haben den deutschen Aktienmarkt am Dienstag beflügelt.

Frankfurt/Main | Der Dax überwand die Marke von 14.500 Punkten und notierte am Nachmittag 0,78 Prozent im Plus bei 14.574,89 Zählern. Damit nähert sich der deutsche Leitindex wieder dem Rekordhoch bei 14.595 Punkten vom vergangenen Donnerstag. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg am Dienstag um 0,96 Prozent auf 32.117,94 Punkte. Für den Eurozonen-Leitinde...

