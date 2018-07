Börse in Frankfurt : Dax wenig bewegt von Handelsstreit China/USA

Der Dax hat sich von den nun geltenden US-Strafzöllen auf chinesische Importe und Pekings Vergeltungsmaßnahmen kaum beeindrucken lassen. Auch der stärker als erwartet ausgefallene US-Stellenzuwachs im Juni gab keine Impulse.

von dpa

06. Juli 2018, 15:18 Uhr

Nach dem starken Vortag kam der deutsche Leitindex kaum mehr vom Fleck: Am frühen Nachmittag notierte er 0,09 Prozent im Minus bei 12 450,50 Punkten. Dank der deutlichen Gewinne der vergangenen Tage steuerte der Dax aber auf ein Wochenplus von rund 1,2 Prozent zu.

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,37 Prozent auf 25 906,74 Punkte hoch. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,57 Prozent auf 2758,62 Zähler. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand dagegen ein Minus von 0,11 Prozent auf 3437,26 Punkte zu Buche.

Am deutschen Aktienmarkt richteten sich die Blicke vor allem auf die Deutsche Bank und Thyssenkrupp. Beim größten heimischen Geldhaus sorgte ein Bericht der «Wirtschaftswoche» über «Gedankenspiele» für einen Einstieg der US-Investmentbank JPMorgan für Auftrieb: Die zuletzt schon etwas von einem Rekordtief erholten Aktien gewannen weitere 2,77 Prozent. Auch die Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) soll entsprechendes Interesse gezeigt haben.

Die Papiere des Industrie- und Stahlkonzerns Thyssenkrupp verteuerten sich nach der Zustimmung des Aufsichtsrats zum überraschenden Abschied von Chef Heinrich Hiesinger um 1,02 Prozent.

Der Manager war nach der positiv aufgenommenen Fusion der Stahlsparte mit dem Konkurrenten Tata zuletzt weiter unter Druck geraten, weil Anteilseigner wie etwa Cevian Capital noch mehr Tempo beim Konzernumbau gefordert hatten. Börsianer hoffen auf die Abspaltung von Geschäftsbereichen und eine Neubewertung des wegen seiner komplexen Struktur aus ihrer Sicht zu gering geschätzten Konzerns.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,19 Prozent am Vortag auf 0,17 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,16 Prozent auf 141,51 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,17 Prozent auf 162,86 Punkte. Der Euro stieg auf 1,17444 US-Dollar. Am Donnerstag hatte die Europäische Zentralbank den Referenzkurs für die Gemeinschaftswährung auf 1,1709 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8540 Euro gekostet.