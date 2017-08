Börse in Frankfurt : Dax weiter auf vorsichtigem Erholungskurs

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es zur Wochenmitte im frühen Geschäft um 0,38 Prozent auf 24 901,20 Zähler hoch. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,96 Prozent auf 2291,08 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand knapp im Minus.

Am Vortag war der Dax dank positiv aufgenommener Geschäftszahlen von Dax-Konzernen sowie der fortgesetzten Rally an der Wall Street um mehr als 1 Prozent gestiegen.

Am US-Aktienmarkt hatte die gute Laune nach Börsenschluss durch eine optimistische Prognose des iPhone-Herstellers Apple angehalten. An der TecDax-Spitze profitierten davon am Mittwochmorgen die Anteile des Halbleiterunternehmens und Apple-Zulieferers Dialog Semiconductor mit einem Plus von rund viereinhalb Prozent.

Hierzulande bleibt neben dem Höhenflug des Euro-Kurses die Berichtssaison der Unternehmen das entscheidende Thema. So gab es endgültige Geschäftszahlen von der Lufthansa, deren Aktien als stärkster Dax-Wert um mehr als dreieinhalb Prozent zulegten und ihren hohen Kurszuwachs vom Vortag damit ausbauten. Die Fluggesellschaft sieht nach einem Rekordergebnis im ersten Halbjahr nun auch im Frachtgeschäft Licht am Ende des Tunnels.

Als einer der größten Verlierer im Dax gaben die Papiere der Commerzbank um gut 1 Prozent nach, dämmten damit aber ihre zunächst noch deutlich höheren Abgaben etwas ein. Der Abbau Tausender Stellen hatte das Institut im zweiten Jahresviertel noch tiefer als erwartet in die roten Zahlen gedrückt.

Die Anleger von Vonovia durften sich nach den jüngsten Halbjahreszahlen des Immobilienkonzerns über ein Kursplus von 1,3 Prozent freuen. Dank höherer Mieteinnahmen und zusätzlicher Dienstleistungen rund um Gebäude hatte der Dax-Konzern seinen Gewinn gesteigert.

