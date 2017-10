Börse in Frankfurt : Dax weiter auf Rekordkurs

vergrößern 1 von 1 Foto: Arne Dedert 1 von 1

von dpa

erstellt am 27.Okt.2017 | 12:26 Uhr

Der Dax markierte am späten Vormittag einen historischen Höchststand von 13 249 Punkten und notierte zuletzt 0,81 Prozent höher bei 13 239,15 Zählern. Bereits am Vortag hatte der Leitindex nach der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) rasant zugelegt. Für die abgelaufene Woche deutet sich ein Gewinn von anderthalb bis zwei Prozent an.

Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Unternehmen vertreten sind, gewann 0,87 Prozent auf 26 742,75 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 1,24 Prozent auf 2521,22 Zähler vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kletterte um 0,8 Prozent nach oben.

Mit der Ankündigung halbierter monatlicher Anleihekäufe hatte die EZB am Donnerstag einen ersten Schritt zum Auslaufen ihrer ultralockeren Geldpolitik gemacht. Den Leitzins beließen die Notenbanker erwartungsgemäß auf dem Rekordtief von null Prozent.

Bei den Unternehmen standen vor allem Quartalszahlen der Dax-Konzerne Volkswagen und Linde im Fokus. Eine optimistischere Einschätzung der Profitabilität des Autokonzerns im Gesamtjahr trieb die VW-Vorzugsaktien am Morgen auf den höchsten Stand seit Januar. Danach bröckelten die Papiere der Wolfsburger etwas ab, waren mit einem Plus von zuletzt 2,4 Prozent aber immerhin noch zweitbester Dax-Wert.

Der vor der Fusion mit Praxair stehende Linde-Konzern profitierte auch im dritten Quartal von besser laufenden Geschäften in Europa und Asien. Allerdings bekam Linde erneut den Preisdruck im US-Gesundheitswesen zu spüren. Die zum Umtausch eingereichten Linde-Aktien stiegen an der Dax-Spitze um 2,9 Prozent.