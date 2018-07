Börse in Frankfurt : Dax vor ZEW-Stimmungsdaten weiter auf Erholungskurs

Gestützt von weiteren Gewinnen an den Überseebörsen hat der Dax an seine jüngste Erholung angeknüpft.

von dpa

10. Juli 2018, 09:29 Uhr

In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex um 0,14 Prozent auf 12.561,45 Punkte.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen rückte am Morgen um 0,37 Prozent auf 26.196,79 Punkte vor. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,43 Prozent auf 2791,83 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 hingegen trat mit plus 0,04 Prozent auf 3461,84 Punkte auf der Stelle.

An der Wall Street hatte sich die Laune der Investoren am Vorabend wieder sichtlich aufgehellt und auch in Asien stiegen die Kurse überwiegend weiter.

Die jüngsten Konjunkturdaten hatten gezeigt, dass die US-Wirtschaft weiter deutlich wächst, ohne dass die Inflation in gleichem Maße Schritt hält. Dies habe die Anleger wieder zu mehr Risikobereitschaft ermutigt, hieß es.

Zudem habe sich der Handelskonflikt zwischen den USA und China nicht weiter zugespitzt. Ängste vor einer Konjunkturabkühlung im Falle einer Eskalation des Streits seien daher vorerst wieder in den Hintergrund gerückt.

Ein Test für die Nachhaltigkeit der guten Stimmung am deutschen Aktienmarkt dürfte am späteren Vormittag der ZEW-Konjunkturindex sein. Die Stimmung deutscher Finanzexperten war im Juni auf den niedrigsten Stand seit knapp sechs Jahren gefallen.