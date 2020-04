Börse in Frankfurt : Dax vor Verhandlungen von Eurogruppe und Opec+ im Plus

Kurz vor wichtigen politischen Entscheidungen sind die Anleger am Donnerstag vorsichtig optimistisch gewesen. Der Dax stieg am Nachmittag um 0,7 Prozent auf 10.400 Punkte. Allerdings hatte der Leitindex am Morgen noch um mehr als zwei Prozent zugelegt.

von dpa

09. April 2020, 15:30 Uhr

Der MDax legte um 0,7 Prozent auf 21.861 Punkte zu. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 lag mit 0,4 Prozent im Plus.

Im weiteren Tagesverlauf werden die Verhandlungen der Eurogruppe über ein Hilfspaket zur Bewältigung der Corona-Krise fortgesetzt. Zudem verhandeln die Opec+-Staaten zur angespannten Lage auf dem Ölmarkt.

Bei der Videokonferenz der "Opec+"-Staaten stehen drastische Produktionskürzungen im Raum - sofern denn auch die USA mitziehen. Der Nachfrageeinbruch im Zuge der Corona-Krise und der Preiskampf zwischen Russland und Saudi-Arabien haben den Ölpreis in den vergangenen Wochen abstürzen lassen.

SAP-Aktien lagen im Dax auf einem vorderen Platz mit plus 3 Prozent. Wegen der Corona-Krise hängte der Software-Entwickler die Ziele für Umsatz und Gewinn in diesem Jahr niedriger. Die Analysten der Bank RBC argumentierten aber, die niedrigeren Ziele legten immerhin eine Erholung der Aktivitäten im zweiten Halbjahr nahe.

Kaufempfehlungen der Bank HSBC für Adidas und Puma ließen deren Kurse um 1,9 beziehungsweise 3,6 Prozent anziehen.

Der Spezialverpackungshersteller Gerresheimer bestätigte trotz der Coron-Krise die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr. Anleger honorierten dies mit einem Kursplus von 5,3 Prozent.

Delivery Hero büßten am Ende des MDax 5,5 Prozent ein. Einem Medienbericht zufolge könnte sich die milliardenschwere Übernahme des Lieferdienstes Woowa durch Delivery Hero verzögern.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,36 Prozent am Mittwoch auf minus 0,34 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,10 Prozent auf 144,07 Punkte. Der Bund-Future stieg um 0,43 Prozent auf 170,95 Zähler.

Der Euro trat vor den Verhandlungen der Eurogruppe über Corona-Hilfen auf der Stelle und wurde zuletzt mit 1,0875 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,0871 Dollar festgesetzt.