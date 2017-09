Börse in Frankfurt : Dax vor Fed-Entscheid ohne Schwung

vergrößern 1 von 2 Foto: Christoph Schmidt 1 von 2

von dpa

erstellt am 20.Sep.2017 | 15:09 Uhr

Viele Anleger hielten sich abseits, da sie sich zunächst Informationen über den weiteren geldpolitischen Straffungskurs in den USA erhofften. Derzeit gelte die Devise «Abwarten und Teetrinken», schrieb Marktbeobachter Jens Klatt von JFD Brokers. Der deutsche Leitindex Dax trat zuletzt mit minus 0,06 Prozent bei 12 553,97 Punkten nahezu auf der Stelle.

Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Konzerne vertreten sind, kam mit plus 0,03 Prozent auf 25 421,19 Zähler ebenfalls kaum vom Fleck. Der Technologiewerte-Index TecDax büßte 0,18 Prozent auf 2394,50 Zähler ein. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab 0,17 Prozent auf 3525,21 Punkte nach.

Im Dax beflügelte die Einigung mit der indischen Tata Steel über die Zusammenlegung der europäischen Stahlgeschäfte die Aktien von Thyssenkrupp - sie führten den Dax zuletzt mit einem Kursplus von mehr als dreieinhalb Prozent an. Übernahmepläne trieben die Papiere des Versorgers Eon um mehr als 2 Prozent hoch. Der finnische Versorger Fortum greift nach der Eon-Beteiligung Uniper.

Die Anteilsscheine von Deutscher Bank und Commerzbank fielen mit Abschlägen von bis zu eineinhalb Prozent an das Dax-Ende. Laut Händlern drückt die zunehmende Ansicht am Markt auf die Stimmung, dass das für die Branche ungünstige Niedrigzinsumfeld noch länger anhalten wird als gedacht.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,23 Prozent am Vortag auf 0,22 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,05 Prozent auf 141,28 Punkte. Der Bund-Future stieg um 0,17 Prozent auf 161,33 Punkte. Der Euro kostete zuletzt 1,1999 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1972 Dollar festgesetzt.