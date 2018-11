Börse in Frankfurt : Dax verliert - «Wenig inspirierende Vorgaben»

Der Dax steuert auf einen schwachen Wochenausklang zu. Der deutsche Leitindex verlor in der ersten Handelsstunde 0,59 Prozent auf 11.458,98 Punkte.

von dpa

09. November 2018, 10:08 Uhr

Auf Wochensicht droht ihm ein Verlust in ähnlicher Größenordnung, nachdem schon am Donnerstag die vorherige Freude über den Ausgang der US-Kongresswahlen verpufft war.

«Die Börsen gehen jetzt erst mal in den Abwarte-Modus über», sagte Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Christian Schmidt von der Landesbank Helaba verwies auf «wenig inspirierende» Vorgaben aus Übersee.

Der MDax, in dem sich die mittelgroßen Unternehmen versammeln, sank am Freitagvormittag um 0,87 Prozent auf 24.121,84 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,65 Prozent auf 3216,54 Zähler nach unten.

Auf Unternehmensseite klingt die von der Berichtssaison geprägte Woche mit Zahlen unter anderem vom Versicherungskonzern Allianz aus. Hinzu kommen pessimistische Aussagen von Thyssenkrupp zur Ergebnisentwicklung.

Dass der Industriekonzern wegen Risiken aus einem Kartellverfahren seine Gewinnziele für das Geschäftsjahr 2017/18 senkte, ließ die Aktien um über acht Prozent absacken - damit waren sie abgeschlagenes Schlusslicht im Dax und notierten so niedrig wie zuletzt im Juli 2016. Am Markt wurde betont, dass es sich nicht um die erste Gewinnwarnung von Thyssenkrupp in diesem Jahr handelt.

Dagegen berichtete die Allianz für das dritte Quartal dank geringerer Katastrophenschäden einen überraschend deutlichen Gewinnsprung. Die Münchner hätten die Erwartungen überzeugend übertroffen, schrieb Analyst Michael Huttner von der US-Bank JPMorgan. Die Aktien zählten mit mehr als einem halben Prozent Plus zu den besten Dax-Werten.

Geschäftsberichte aus der Immobilienbranche wurden am Markt unterschiedlich aufgenommen. Bei LEG stand nach den laut einem Händler insgesamt erwartungsgemäßen Quartalszahlen ein knappes Minus zu Buche. Konkurrent TLG war mit einem Kursanstieg von fast zwei Prozent einer der Favoriten im Kleinwerteindex SDax.