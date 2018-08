Börse in Frankfurt : Dax verliert weiter an Boden

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben angesichts der Türkei-Krise nervös. Der Dax fiel bis zum frühen Freitagnachmittag um 0,76 Prozent auf 12.144,65 Punkte. Auf Wochensicht liegt der Index mehr als 2 Prozent im Minus.

von dpa

17. August 2018, 15:02 Uhr

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax büßte 0,58 Prozent auf 26.277,42 Punkte ein. Der Technologiewerte-Index TecDax gab um 0,41 Prozent auf 2876,50 Punkte nach. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab weiter nach.

Grund für das Wochenminus im Dax ist vor allem das Schwergewicht Bayer, dessen Börsenwert nach einem negativen US-Urteil gegen die Tochter Monsanto um fast ein Fünftel zusammenschmolz. An diesem Freitag waren sie mit plus 1,5 Prozent aber der Favorit im Dax.

Henkel knüpften mit einem Zuwachs von 0,6 Prozent an ihre Erholung an, nachdem sie tags zuvor nach einer Prognosesenkung zeitweise um über 4 Prozent abgesackt waren. Die pessimistische Einschätzung der Baustoffbranche durch die britische HSBC Großbank drückte die Papiere von HeidelbergCement um 2,62 Prozent. Rheinmetall kletterten im MDax um etwas mehr als 1 Prozent. Der Rüstungskonzern und Autozulieferer hat Milliardenauftrag zur Lieferung von Radpanzern nach Australien endgültig erhalten.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,13 Prozent am Vortag auf 0,12 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,07 Prozent auf 141,76 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,08 Prozent auf 163,64 Punkte. Der Euro legte leicht zu auf 1,1399 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1370 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8795 Euro gekostet.