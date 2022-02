Börse in Frankfurt : Dax verliert mehr als 3 Prozent - Ukraine-Konflikt belastet

Am Aktienmarkt haben viele Anleger am Montag angesichts wachsender Furcht vor einem Krieg zwischen Russland und der Ukraine die Reißleine gezogen.

Ein befürchteter Einmarsch Russlands in das Nachbarland hatte schon am Freitag die Kurse an den US-Börsen auf Talfahrt geschickt. Am Montag rutschte nun auch der Dax weiter ab und zugleich deutlich unter die Marke von 15.000 Punkten. Zeitweise fiel der deutsche Leitindex auf ein Tief seit Anfang Oktober, gegen Mittag verlor er noch 3,22 Prozent auf 14....

