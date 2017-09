Börse in Frankfurt : Dax steigt über 12 500 Punkte

vergrößern 1 von 1 Foto: Christoph Schmidt 1 von 1

von dpa

erstellt am 12.Sep.2017 | 10:03 Uhr

Der für gewöhnlich eher schwache September scheint sich damit immer mehr zu einem starken Börsenmonat zu entwickeln. Am Montag war der Dax bereits auf dem höchsten Stand seit Mitte Juli aus dem Handel gegangen. Die Erleichterung über den vergleichsweise glimpflich ausgegangenen Wirbelsturm «Irma» ist nach wie vor groß. Am US-Aktienmarkt hatte es am Vortag deutliche Gewinne gegeben. Die asiatischen Handelsplätze standen am Dienstag ebenfalls klar im Plus.

Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es in der ersten Handelsstunde am Dienstag um 0,38 Prozent auf 25 325,76 Punkte hoch. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,05 Prozent auf 2366,48 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,29 Prozent auf 3505,50 Punkte vor.

An kursbewegenden Konjunkturdaten herrscht am Dienstag indes Mangel. Die Anleger achten stattdessen auf Aussagen der Autobauer im Rahmen der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt. Der Zulieferer und Reifenhersteller Continental etwa bestätigte seinen Ausblick auf 2017. Die Aktien verteuerten sich um ein gutes halbes Prozent.

Die Anteile von Thyssenkrupp profitierten mit plus 0,9 Prozent davon, dass das Bankhaus Lampe sie auf die Empfehlungsliste «Alpha List» gesetzt hatte. Sie hatten zuletzt vier Tage in Folge zugelegt, angetrieben von der Aussicht auf eine baldige Zusammenlegung der europäischen Stahlaktivitäten mit denen von Tata Steel.

Zudem präsentierten sich Bankenwerte stark. An der Dax-Spitze gewannen die Papiere der Commerzbank mehr als 2 Prozent. Die Aktien der Deutschen Bank legten um 0,8 Prozent zu.