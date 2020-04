Börse in Frankfurt : Dax steigt über 10.000 Punkte - Hoffnung auf Besserung

Der von der Corona-Krise schwer gebeutelte Dax hat zum Wochenauftakt den Sprung über die 10.000-Punkte-Marke geschafft.

von dpa

06. April 2020, 17:56 Uhr

Beflügelt von den weltweiten Hoffnungen auf eine Verlangsamung der Covid-19-Ausbreitung legte der Leitindex zum Handelsende um 5,77 Prozent auf 10.075,17 Zähler zu. Der MDax für mittelgroße Unternehmen gewann 3,71 Prozent auf 21.101,10 Punkte.

Am Wochenende wurden leicht sinkende Wachstumszahlen von Neuinfektionen und Todesfällen in Teilen der Europäischen Union gemeldet. Auch in anderen Ländern deutet sich eine Besserung der Lage an. In den USA bleibt die Situation aber angespannt.