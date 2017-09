Börse in Frankfurt : Dax steigt - MDax auf Rekordhoch

vergrößern 1 von 1 Foto: Christoph Schmidt 1 von 1

von dpa

erstellt am 29.Sep.2017 | 14:47 Uhr

Der MDax erreichte dagegen bereits den zweiten Tag in Folge ein Rekordhoch. Der technologielastige TecDax markierte den höchsten Kurs seit fast 17 Jahren.

«Die Hausse nährt die Hausse», lautet ein alter Börsenspruch. «Die Skeptiker müssen auf den fahrenden Zug aufspringen, um nicht abgehängt zu werden», schrieb Jochen Stanzl von CMC Markets in einem Marktkommentar. Das könne den Dax schnell auf die nächste runde Marke von 13 000 Punkten befördern - womit ein neues Rekordhoch erreicht wäre.

Der Dax steht somit vor einem erfolgreichen Monats- und Quartalsabschluss. Auf dem aktuellen Niveau liegt der Monatsgewinn bei fast 6 Prozent. Das ist Beobachtern zufolge beachtlich, gilt doch der September historisch betrachtet als schlechter Börsenmonat. Im dritten Quartal liegt der Dax mit mehr als drei Prozent im Plus.

Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Konzerne vertreten sind, legte um 0,21 Prozent auf 25 872,30 Punkte zu. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,31 Prozent auf 2427,78 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 handelte 0,24 Prozent höher auf 3572,17 Punkte.

Unternehmensseitig rückten VW einmal mehr mit dem Dieselskandal in den Blick. Die Wolfsburger müssen für die Abgasaffäre in den USA weitere Milliardenkosten verbuchen. Im dritten Quartal wird der operative Gewinn mit rund 2,5 Milliarden Euro belastet. Grund ist eine erhöhte Vorsorge für das Rückruf- und Nachrüstprogramm in Nordamerika. Die Gesamtkosten steigen damit auf 25,1 Milliarden Euro. VW-Aktien gaben um 1,2 Prozent nach, erholten sich aber von zuvor deutlich höheren Kursverlusten.

Der Euro setzte die Erholung vom Donnerstag fort, mit 1,1818 US-Dollar handelte die Gemeinschaftswährung wieder oberhalb der Marke von 1,18 Dollar. Hier könnten die US-Konjunkturdaten Impulse setzen.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,27 Prozent am Vortag auf 0,23 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,19 Prozent auf 141,21 Punkte. Der Bund-Future handelte 0,17 Prozent höher auf 161,18 Punkte.