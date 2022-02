Börse in Frankfurt : Dax steigt - Hoffnung auf Entspannung im Ukraine-Konflikt

Hoffnungsschimmer im Ukraine-Konflikt haben den deutschen Aktienmarkt am Dienstag auf Erholungskurs gebracht. Der Dax gewann zuletzt 1,23 Prozent auf 15.300 Punkte.

Der MDax der mittelgroßen Werte rückte in der ersten Handelsstunde um 1,28 Prozent auf 33.153 Punkte vor. Das Leitbarometer der Eurozone, der EuroStoxx 50, gewann 1,3 Prozent. Am Markt wurde auf unbestätigte Meldungen der russischen Nachrichtenagentur Interfax verwiesen, wonach einige Truppenteile der russischen Armee im Süden und Westen in ihre Kasern...

