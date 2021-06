Börse in Frankfurt : Dax steigt auf Tageshoch nach Inflationsdaten

Getrieben von günstigeren Inflationszahlen aus Deutschland hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag merklich zugelegt.

Frankfurt/Main | Der Dax notierte am Nachmittag 1,12 Prozent höher bei 15 728,87 Punkten, nachdem er zum Wochenstart leicht nachgegeben hatte. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte stieg am Dienstag um 0,52 Prozent auf 34 453,21 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann rund 0,7 Prozent. Der Preisauftrieb in Deutschland hat sich im Juni etwas ve...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.