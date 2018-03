Börse in Frankfurt : Dax steigt auf knapp unter 12.400 Punkte

Der deutsche Aktienmarkt hat von hohen Kursgewinnen bei den Aktien von Energieversorgern profitiert und so an seine gute Vorwoche angeknüpft.

von dpa

12. März 2018, 14:52 Uhr

Am Vormittag noch meist klar über der Marke von 12 400 Punkten, notierte der Leitindex Dax zuletzt jedoch wieder mit plus 0,43 Prozent auf 12.399,67 Punkten knapp darunter. Unterstützung kommt weiterhin von der wieder stark laufenden Wall Street, wo der Dow Jones Industrial auch zur Eröffnung leicht höher erwartet wird.

An der Dax-Spitze gewannen die Papiere von RWE und Eon mehr als 8 beziehungsweise etwas mehr als 4 Prozent - die beiden Konzerne teilen sich den Ökostromanbieter Innogy unter sich auf. Die Innogy-Anteile gewannen als Top-Wert im MDax sogar fast 13 Prozent.

In den Reihen hinter dem Dax ging es für den MDax der mittelgroßen Werte um 0,53 Prozent auf 26.263,00 Punkte hoch.

Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,69 Prozent auf 2710,96 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,27 Prozent zu.

Zuletzt belastende Themen wie der Handelskonflikt durch die US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium rückten an den Börsen wieder etwas in den Hintergrund. Sie stecken aber nach wie vor in den Köpfen der Anleger - umso mehr, da US-Präsident Donald Trump nun auch mit Strafzöllen auf deutsche Autos droht. Die Aktien von Daimler, BMW und Volkswagen beeindruckte dies zuletzt jedoch wenig - Daimler und BMW rückten moderat vor, Volkswagen legten sogar um mehr als 1 Prozent zu.

Die Schlagzeilen am Aktienmarkt zu Beginn der Woche lieferten die deutschen Energiekonzerne: RWE und Eon hatten bereits am Sonntag überraschend mitgeteilt, dass sie die Geschäftsfelder von Innogy unter sich aufteilen wollen.

Eon will dazu in einem ersten Schritt Innogy komplett übernehmen und im Gegenzug den Konkurrenten RWE am eigenen Unternehmen beteiligen. Anleger begrüßen diese Schritte, wie die sehr hohen Kursgewinne zeigen.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von 0,44 Prozent am Freitag auf 0,43 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,08 Prozent auf 139,57 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,16 Prozent auf 157,30 Punkte. Der Euro notierte zuletzt bei 1,2297 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,2291 (Donnerstag: 1,2421) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8136 (0,8051) Euro.