Börse in Frankfurt : Dax startet neuen Erholungsversuch

Der Dax hat dank des Rückenwinds von der Wall Street einen neuen Erholungsversuch unternommen. In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex um 1,11 Prozent auf 11.412,63 Punkte.

von dpa

31. Oktober 2018, 09:25 Uhr

Für den Oktober steuert er dennoch auf ein sattes Minus von knapp sieben Prozent zu - es wäre die schwächste Monatsbilanz seit Januar 2016.

Nach einem freundlichen Wochenauftakt hatte der Dax am Dienstag nicht an diese Entwicklung anknüpfen können und knapp ein halbes Prozent tiefer geschlossen. Doch nachdem die Hoffnung auf eine Entspannung im amerikanisch-chinesischen Handelskonflikt den US-Börsen deutliche Gewinne beschert hat, die auch die Aktienkurse in Asien anschoben, ging es nun für den Dax ebenfalls bergauf.

Der MDax, in dem die Aktien der mittelgroßen deutschen Unternehmen notiert sind, stieg am Mittwochmorgen um 1,16 Prozent auf 23.961,29 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,33 Prozent auf 3188,99 Zähler hoch.