Börse in Frankfurt : Dax startet mit Verlusten

Nach Gewinnen in der vergangen Woche sind die Anleger am deutschen Aktiemarkt wieder vorsichtiger. Der Dax sank in den ersten Handelsminuten um 1,17 Prozent auf 12.185,73 Zähler.

von dpa

22. Juni 2020, 09:26 Uhr

Der MDax der mittelgroßen deutschen Börsenwerte sank um 1,14 Prozent auf 25.946,87 Punkte. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 1,39 Prozent auf 3223,63 Punkte.

Unter den Einzelwerten stand weniger die für die Lufthansa in die erste Börsenliga aufgestiegene Deutsche Wohnen im Blick als Wirecard. Denn bei dem Zahlungsabwickler spitzt sich der Bilanzskandal immer weiter zu. Die Aktie brach zum Handelsbeginn um weitere 45 Prozent ein, nachdem sie am vergangenen Donnerstag und Freitag bereits um bis zu 82 Prozent eingebüßt hatte.