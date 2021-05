Börse in Frankfurt : Dax startet mit Gewinnen in den Mai

Der deutsche Aktienmarkt ist mit positiven Vorzeichen in den Monat Mai gestartet.

Frankfurt/Main | Nach einer durchwachsenen Vorwoche ging der Dax am Montag mit einem Plus von 0,66 Prozent bei 15 236,47 Punkten aus dem Handel. In der Vorwoche hatte der deutsche Leitindex fast 1 Prozent eingebüßt. Der MDax der mittelgroßen deutschen Werte gewann am Montag 0,64 Prozent hinzu auf 32 913,32 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,64 ...

