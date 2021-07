Börse : Dax startet mit Gewinnen in den Juli

Keine großen Überraschungen an der deutschen Börse zum Beginn der zweiten Jahreshälfte: Der Dax folgte den Kursbewegungen an der Wall Street.

Frankfurt/Main | Der deutsche Aktienmarkt ist robust in den Juli gestartet. Der Dax legte am Donnerstag nach schwankendem Verlauf am Ende um 0,47 Prozent auf 15.603,81 Punkte zu. Dies war zwar deutlich weniger als im früh erreichten Tageshoch, einen kurzzeitigen Fall ins Minus konnte er aber auch wieder wettmachen. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte stieg zum Sc...

