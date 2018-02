Börse in Frankfurt : Dax startet leicht im Plus

Der Dax hat an diesem Mittwoch wieder etwas zugelegt. Nach seinem abermaligen Rückschlag tags zuvor stieg er nun im frühen Handel um 0,80 Prozent auf 12.294,57 Punkte.

von dpa

14. Februar 2018, 09:54 Uhr

Denn die Wall Street hatte zugelegt, und einmal mehr stütze die Gelassenheit der US-Anleger auch die Notierungen diesseits des Atlantiks.

Der Index der mittelgroßen Konzerne MDax gewann zur Wochenmitte 0,77 Prozent auf 25.273,37 Punkte und der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 1,10 Prozent auf 2489,58 Zähler vor. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um mehr als ein halbes Prozent nach oben.

Nachdem zuletzt wieder die Angst vor einem schneller als erwarteten Zinsanstieg die Investoren beunruhigt hatte, sind zur Wochenmitte alle Augen auf die USA gerichtet. Dort stehen am frühen Nachmittag Verbraucherpreisdaten auf der Agenda. Sollten die Inflationszahlen die Schätzungen deutlich übertreffen, könnte das erneut zu Unruhe an den Finanzmärkten führen. Daten zur Inflation und dem Wirtschaftswachstum in Deutschland ließen die Anleger am Morgen zunächst weitgehend kalt. So war die deutsche Wirtschaft auch im Schlussquartal 2017 robust gewachsen, während sich die Inflation zu Jahresbeginn 2018 leicht abschwächte.