Börse in Frankfurt : Dax startet kraftlos in die neue Woche

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich auch zu Wochenbeginn zurückgehalten. Am Montagmittag stand der Leitindex Dax bei 13.179,49 Punkten und gab damit um 0,37 Prozent nach.

von dpa

11. November 2019, 12:19 Uhr

Der MDax der mittelgroßen Werte lag minimal im Minus bei 26.965,27 Punkten. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,27 Prozent nach unten.

Im Fokus blieb der Handelsstreit zwischen China und den USA. US-Präsident Donald Trump beklagte, die Gespräche gingen zu langsam voran. Sorgen bereitete den Anlegern auch die aktuelle Situation in Hongkong: Bei den Anti-Regierungsprotesten in der chinesischen Sonderverwaltungszone war erneut ein Demonstrant von einem Polizisten angeschossen worden.

Angesichts der wieder zunehmenden Unsicherheiten mieden Anleger die konjunktursensiblen Aktien des Chipherstellers Infineon, die am Dax-Ende rund 2 Prozent verloren.

Für ein positives Ausrufezeichen sorgte Teamviewer: Der seit kurzem an der Börse notierte Softwarekonzern war im dritten Quartal rasant gewachsen. Die Aktien zogen um gut 5,5 Prozent an.

Schlusslicht im Nebenwerte-Index SDax waren die Anteilsscheine von Borussia Dortmund (BVB), die fast 3 Prozent verloren. Die Westfalen hatten am Samstagabend das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga mit 0:4 bei Rekordmeister Bayern München verloren.

An der Index-Spitze schnellten die schwankungsanfälligen Aktien von SMA Solar um knapp 9 Prozent in die Höhe. Eingesetzt hatte die aktuelle Aufwärtsbewegung bereits am Freitagnachmittag nach Mitteilungen des Solarkonzerns zu Insiderkäufen.