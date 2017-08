Börse in Frankfurt : Dax startet im Minus

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

Der deutsche Leitindex Dax sank in der ersten Viertelstunde nach dem Start um 0,11 Prozent auf 12 140,13 Punkte. Seit gut drei Wochen ist der Dax nun schon in einer Spanne zwischen 12 100 und 12 300 Punkten gefangen.

Der MDax der mittelgroßen Werte verlor am Donnerstag bislang 0,32 Prozent auf 24 805,24 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax stand 0,48 Prozent tiefer bei 2247,40 Zählern. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,25 Prozent runter. Die Berichtssaison läuft hierzulande am vorletzten Handelstag der Woche unter Volldampf.

Die Wall Street hatte am Vortag unter dem Eindruck der Nordkorea-Krise erneut im Minus geschlossen, im späten Handel allerdings ihre Verluste etwas eingedämmt.

In Asien und hier vor allem in China rutschten die Kurse am Donnerstag weiter ab. Die Entwicklung an den Märkten in Fernost mache deutlich, dass eine potenzielle Auseinandersetzung zwischen Nordkorea und den USA immer noch als großes Risiko eingestuft werde, hieß es von der National-Bank. Daher dürften die Anleger auch hierzulande zunächst keine großen Risiken eingehen.

von dpa

erstellt am 10.Aug.2017 | 09:36 Uhr