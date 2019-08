Börse in Frankfurt : Dax stagniert - Urteil aus Karlsruhe belastet

Nach dem starken Wochenauftakt haben die Kurse am deutschen Aktienmarkt eine Pause eingelegt. Der Dax trat am Nachmittag mit 11.714,03 Punkten auf der Stelle.

von dpa

20. August 2019, 14:54 Uhr

Der MDax, der die Aktien mittelgroßer deutscher Unternehmen vereint, gab um 0,14 Prozent auf 25.141,47 Punkte moderat nach. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stagnierte bei 3368,76 Zählern.

Für Aufsehen und für fallende Kurse sorgte an der Börse das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Mietendeckel. Die 2015 eingeführte Mietpreisbremse sei verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, urteilten die Richter in Karlsruhe.

Daraufhin gerieten die Papiere von Vonovia, Deutsche Wohnen, LEG Immobilien und Grand City Properties unter Druck. Sie büßten zwischen 2,3 und 4,3 Prozent ein und waren damit die größten Kursverlierer im Dax beziehungsweise MDax. Im SDax verloren Anteile von Adler Real Estate 2,5 Prozent.

Im Blick standen auch die Aktien von Osram. Die Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle erwägen Kreisen zufolge ein höheres Angebot für den Lichtkonzern, sollte der österreichische Chiphersteller AMS formal ein Gebot für Osram vorlegen. Bislang bieten Bain Capital und Carlyle 35 Euro je Osram-Aktie. Der Osram-Kurs war mit einem Plus von 1,7 Prozent größter Gewinner im MDax und stieg vorübergehend auf ein Hoch seit Ende März.

Ein milliardenschwerer Verkauf einer Bayer-Sparte ließ die Aktionäre kalt. Für 7,6 Milliarden US-Dollar verkauft der Pharma- und Agrarchemieriese das Geschäft mit Tierarzneimitteln an den US-Konzern Elanco. Bayer-Aktien bewegten sich kaum von der Stelle.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,65 Prozent am Montag auf minus 0,68 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,13 Prozent auf 147,12 Punkte. Der Bund-Future kletterte um 0,43 Prozent auf 178,94 Punkte. Der Kurs des Euro bewegte sich mit 1,1080 US-Dollar kaum. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montag auf 1,1103 Dollar festgesetzt.